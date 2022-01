Covid Lazio, D’Amato: “Picco terza settimana gennaio, zona arancione non esclusa” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Nel Lazio ci aspettiamo il Picco di casi” Covid “nella terza settimana di gennaio”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato a margine della visita della ministra degli Affari Esteri della Germania, Annalena Baerbock, all’hub vaccinale del Parco della Musica. “I nostri tecnici ci dicono che entro il mese ci sarà la curva del Picco, un segnale da guardare con attenzione”, ha aggiunto. Sul rischio che il Lazio passi dalla zona gialla a quella arancione l’assessore ha chiarito che “non si può escludere, siamo prudenti dipende dall’andamento dell’incidenza e dalla capacità di vaccinare”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Nelci aspettiamo ildi casi”“nelladi”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della RegioneAlessioa margine della visita della ministra degli Affari Esteri della Germania, Annalena Baerbock, all’hub vaccinale del Parco della Musica. “I nostri tecnici ci dicono che entro il mese ci sarà la curva del, un segnale da guardare con attenzione”, ha aggiunto. Sul rischio che ilpassi dallagialla a quellal’assessore ha chiarito che “non si può escludere, siamo prudenti dipende dall’andamento dell’incidenza e dalla capacità di vaccinare”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

