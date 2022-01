Covid, la denuncia dei chirurghi: “E’ tutto fermo e le liste d’attesa sono terrificanti. Urge investire nelle risorse umane e nelle strutture” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Se una operazione programmata alla colecisti, che di norma si supera con una operazione in laparoscopia e una notte di degenza, viene rimandata per un anno o oltre, il paziente si ritroverà con una pancreatite. Una condizione che può diventare invalidante. Quindi abbiamo oggi malattie benigne che si trasformano in patologie letali”. sono affermazioni pesanti, che fanno oscillare fra rabbia e dolore, quelle pronunciate dal presidente dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), Marco Scatizzi, chiamato a commentare la situazione ospedaliera in questi giorni di ‘ritornato’ allarme Covid. Il chirurgo: “L’attività programmata negli ospedali pubblici è ferma e la situazione delle liste d’attesa è terrificante” Esattamente come già accaduto negli scorsi due anni (situazione per altro pagata ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Se una operazione programmata alla colecisti, che di norma si supera con una operazione in laparoscopia e una notte di degenza, viene rimandata per un anno o oltre, il paziente si ritroverà con una pancreatite. Una condizione che può diventare invalidante. Quindi abbiamo oggi malattie benigne che si trasformano in patologie letali”.affermazioni pesanti, che fanno oscillare fra rabbia e dolore, quelle pronunciate dal presidente dell’Associazioneospedalieri italiani (Acoi), Marco Scatizzi, chiamato a commentare la situazione ospedaliera in questi giorni di ‘ritornato’ allarme. Il chirurgo: “L’attività programmata negli ospedali pubblici è ferma e la situazione delleè terrificante” Esattamente come già accaduto negli scorsi due anni (situazione per altro pagata ...

