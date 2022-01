Covid: in Lombardia 17.581 nuovi positivi, tasso al 20,3%. A Bergamo +1.837 casi (Di lunedì 10 gennaio 2022) I dati di lunedì 10 gennaio nel report della Regione. Aumentano i ricoveri: +2 in terapia intensiva e +112 negli altri reparti. Le vittime sono 61. Effettuati oltre 86 mila tamponi. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 10 gennaio 2022) I dati di lunedì 10 gennaio nel report della Regione. Aumentano i ricoveri: +2 in terapia intensiva e +112 negli altri reparti. Le vittime sono 61. Effettuati oltre 86 mila tamponi.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Lombardia mezzo milione di persone in isolamento #lombardia - Agenzia_Ansa : Ha riaperto il reparto Covid dell'ospedale di Codogno che era stato sbarrato nel giugno scorso con la speranza di n… - SkyTG24 : Covid #Lombardia, Bertolaso: 'Scuole da riaprire senza discussioni' - Lacasespoglia : RT @piercabat70: #covid tampone fatto sabato mattina alle 9,30 per la visita oncologica di oggi: esito arrivato poco fa alle 10,48 via sms… - Marilen97832318 : RT @piercabat70: #covid tampone fatto sabato mattina alle 9,30 per la visita oncologica di oggi: esito arrivato poco fa alle 10,48 via sms… -