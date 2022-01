Covid in Campania, il Tar riapre le scuole ma nei licei c'è sciopero: la mappa degli istituti in rivolta (Di martedì 11 gennaio 2022) In Campania la scuola è ripresa a singhiozzo e con le problematiche che perdurano ormai da due anni. Oggi le scuole del primo ciclo - che per l?ordinanza regionale (sospesa nel... Leggi su ilmattino (Di martedì 11 gennaio 2022) Inla scuola è ripresa a singhiozzo e con le problematiche che perdurano ormai da due anni. Oggi ledel primo ciclo - che per l?ordinanza regionale (sospesa nel...

TgLa7 : ??#scuola: #Tar sospende l'ordinanza della Regione #Campania #VincenzoDeLuca ??#TgLa7 #notizie #10gennaio #covid - SkyTG24 : Scuola, Avvocatura di Stato presenta ricorso contro la Dad in #Campania - repubblica : Covid, il governatore della Campania De Luca: 'Meglio rinviare la riapertura delle scuole di 20-30 giorni' - pascalefede : @vfeltri pare che il #covid si diffonda in #Campania come in Lombardia. Quali sarebbero gli altri “pericoli”? Dice… - TeleradioNews : Campania. Covid-19: dati salienti sulla situazione aggiornata in tutta la Regione - Questo il bollettino di oggi:… -