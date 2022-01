Covid, il direttore dell’Asl Napoli 1: Duecentomila cittadini ancora privi della prima dose di vaccino (Di lunedì 10 gennaio 2022) A Napoli città sono circa 200mila i cittadini ancora privi della prima dose di vaccino. Il dato è stato reso noto dal direttore dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, ai microfoni di Radio Crc. Verdoliva si è soffermato anche sul problema delle attese per ricevere un tampone molecolare ammettendo i ritardi che costringono le famiglie dei positivi al Covid a rimanere in casa in attesa della convocazione dell’Asl per accertare l’eventuale negativizzazione. . “Sento di dover chiedere scusa ai cittadini per ritardi e code – ha detto – ma stiamo facendo il massimo sforzo, purtroppo è un problema nazionale perché altrimenti non ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Acittà sono circa 200mila idi. Il dato è stato reso noto dal1 Centro, Ciro Verdoliva, ai microfoni di Radio Crc. Verdoliva si è soffermato anche sul problema delle attese per ricevere un tampone molecolare ammettendo i ritardi che costringono le famiglie dei positivi ala rimanere in casa in attesaconvocazioneper accertare l’eventuale negativizzazione. . “Sento di dover chiedere scusa aiper ritardi e code – ha detto – ma stiamo facendo il massimo sforzo, purtroppo è un problema nazionale perché altrimenti non ...

