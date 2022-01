Covid, il direttore dell’Asl: “A Napoli città 200mila senza prima dose” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA Napoli città sono circa 200mila i cittadini ancora privi della prima dose di vaccino. Il dato è stato reso noto dal direttore dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, ai microfoni di Radio Crc. “Sento di dover chiedere scusa ai cittadini per ritardi e code – ha detto Verdoliva – ma stiamo facendo il massimo sforzo, purtroppo è un problema nazionale perché altrimenti non saremmo in tendenza scenario 4. Questo è uno degli aspetti che prevede lo scenario 4 – dice Verdoliva – rischiamo di perderci tra tutti gli aspetti anche quello del tracciamento perché la forze in campo che noi abbiamo non riescono più a stare dietro alle scadenze dei tempi. Immaginiamoci quanto la ripresa della scuola possa incidere sul contribuire a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAsono circai cittadini ancora privi delladi vaccino. Il dato è stato reso noto dal1 Centro, Ciro Verdoliva, ai microfoni di Radio Crc. “Sento di dover chiedere scusa ai cittadini per ritardi e code – ha detto Verdoliva – ma stiamo facendo il massimo sforzo, purtroppo è un problema nazionale perché altrimenti non saremmo in tendenza scenario 4. Questo è uno degli aspetti che prevede lo scenario 4 – dice Verdoliva – rischiamo di perderci tra tutti gli aspetti anche quello del tracciamento perché la forze in campo che noi abbiamo non riescono più a stare dietro alle scadenze dei tempi. Immaginiamoci quanto la ripresa della scuola possa incidere sul contribuire a ...

