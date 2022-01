Covid, il bollettino aggiornato sui contagi in Campania (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Balzo dei positivi al Covid in Campania (13.107) su un numero di test effettuati inferiore ai giorni scorsi (83.720 quelli di ieri). La conseguenza è un tasso di contagio che sale dall’11,19% al 15,65% di oggi. Il bollettino quotidiano diffuso dall’Unità di Crisi dice anche che sono in aumento i decessi, 20 nelle ultime 48 ore cui se ne aggiungono altri 5 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Quanto ai posti letto di terapia intensiva occupati sono 77 (+1 rispetto a ieri) mentre è molto più significativo l’aumento dei posti di degenza occupati che oggi si attestano a 1.085 (+54 rispetto al dato di ieri di 1031). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 13.107 Test: 83.720 Deceduti: 20 (*) (*) nelle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Balzo dei positivi alin(13.107) su un numero di test effettuati inferiore ai giorni scorsi (83.720 quelli di ieri). La conseguenza è un tasso dio che sale dall’11,19% al 15,65% di oggi. Ilquotidiano diffuso dall’Unità di Crisi dice anche che sono in aumento i decessi, 20 nelle ultime 48 ore cui se ne aggiungono altri 5 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Quanto ai posti letto di terapia intensiva occupati sono 77 (+1 rispetto a ieri) mentre è molto più significativo l’aumento dei posti di degenza occupati che oggi si attestano a 1.085 (+54 rispetto al dato di ieri di 1031). Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 13.107 Test: 83.720 Deceduti: 20 (*) (*) nelle ...

