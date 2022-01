Covid, i dati: 101.762 nuovi contagi e 227 morti. Oltre 2 milioni di positivi in Italia, i ricoverati aumentano di 693 in 24 ore (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 101.762 i nuovi contagi da Covid individuati oggi in Italia, frutto di 612.821 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 16,6%, in lieve aumento rispetto al 15,7% di ieri. I morti nelle ultime 24 ore sono invece 227, molti di più dei 157 decessi di domenica. Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 2.004.597, secondo il bollettino del ministero della Salute. Di questi, 16.340 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali: sono ben 693 in più da ieri. Sono invece 1.606 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite in una giornata da 114 nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 101.762 idaindividuati oggi in, frutto di 612.821 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso dità è al 16,6%, in lieve aumento rispetto al 15,7% di ieri. Inelle ultime 24 ore sono invece 227, molti di più dei 157 decessi di domenica. Hanno superato quota 2gli attualmentealin: sono 2.004.597, secondo il bollettino del ministero della Salute. Di questi, 16.340 sononei reparti ordinari degli ospedali: sono ben 693 in più da ieri. Sono invece 1.606 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite in una giornata da 114...

