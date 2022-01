Covid Germania oggi, 25.255 contagi e 52 morti in 24 ore (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Germania registra 25.255 nuovi contagi Covid e 52 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza settimanale di casi confermati di coronavirus per 100.000 abitanti sale però a 375,7 da 362,7. Secondo l’Istituto Robert Koch, sono più di 7,5 milioni le persone che in Germania hanno contratto il Covid-19 e dall’inizio della pandemia si sono registrati 114.029 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laregistra 25.255 nuovie 52nelle ultime 24 ore. L’incidenza settimanale di casi confermati di coronavirus per 100.000 abitanti sale però a 375,7 da 362,7. Secondo l’Istituto Robert Koch, sono più di 7,5 milioni le persone che inhanno contratto il-19 e dall’inizio della pandemia si sono registrati 114.029 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GuidoDeMartini : ???? GERMANIA: IL VICEPRESIDENTE DEI LIBERALI AL GOVERNO KUBICKI CHIEDE AL GOVERNATORE DELLA BAVARIA SÖDER DI DIMETTE… - LaStampa : Covid, in Germania e Gran Bretagna calano i casi. A New York 90mila contagi, ma nessuna chiusura - Rosita14806327 : RT @AgilUlf900: #DraghiVattene un disastro in fila all'altro: gestione covid, pensioni, catasto, costi energia, chiusure aziendali, pnrr qu… - zazoomblog : Covid Germania oggi 25.255 contagi e 52 morti in 24 ore - #Covid #Germania #25.255 #contagi - telodogratis : Covid Germania oggi, 25.255 contagi e 52 morti in 24 ore -