Covid: Gasparini, 'bambini non devono essere vaccinati, obbligo così non ha senso a rischio sono gli over 65' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Milano, 10 gen. (Adnkronos) - La nuova pressione dei malati di Covid sugli ospedali si poteva evitare se in questi due anni si fossero realizzate nuove strutture e si fosse reclutato nuovo personale. A denunciarlo è Paolo Gasparini presidente della Società italiana di Genetica Umana, ordinario di Genetica Medica all'Universita' di Trieste e designato come esperto del gruppo di lavoro "Trasferimento della Terapia Genomica nella pratica clinica" per il Consiglio Superiore di Sanita'. Nel mirino anche il super green pass e le ultime misure prese dal governo: ''faccio fatiche a capirle''. A cominciare dall'obbligo vaccinale agli over 50. ''La categoria degli over 50 -dice all'Adnkronos- non è una categoria a rischio. La categoria a rischio è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Milano, 10 gen. (Adnkronos) - La nuova pressione dei malati disugli ospedali si poteva evitare se in questi due anni si fossero realizzate nuove strutture e si fosse reclutato nuovo personale. A denunciarlo è Paolopresidente della Società italiana di Genetica Umana, ordinario di Genetica Medica all'Universita' di Trieste e designato come esperto del gruppo di lavoro "Trasferimento della Terapia Genomica nella pratica clinica" per il Consiglio Superiore di Sanita'. Nel mirino anche il super green pass e le ultime misure prese dal gno: ''faccio fatiche a capirle''. A cominciare dall'vaccinale agli50. ''La categoria degli50 -dice all'Adnkronos- non è una categoria a. La categoria aè la ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Gasparini, 'bambini non devono essere vaccinati, obbligo così non ha senso a rischio sono gli over 65' (2)... - TV7Benevento : Covid: Gasparini, 'bambini non devono essere vaccinati, obbligo così non ha senso a rischio sono gli over 65'... - Carlo10309 : RT @BR1SANT: Gasparini (Css) 'No vaccino a guariti con anticorpi'/ 'Covid bambini? Come influenza' Il genetista Paolo Gasparini (Css) a Il… - BR1SANT : Gasparini (Css) 'No vaccino a guariti con anticorpi'/ 'Covid bambini? Come influenza' Il genetista Paolo Gasparini… - menadelgiudice1 : #Covid nei soggetti guariti da un'infezione virale e con anticorpi circolanti non si procede ad una vaccinazione.… -