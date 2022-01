Covid e calcio, Lega Serie A: convocata assemblea d’urgenza (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – Emergenza Covid tra i temi all’ordine del giorno dell’assemblea della Lega Serie A che è stata convocata d’urgenza, esclusivamente in videoconferenza, giovedì prossimo 13 gennaio alle ore 15. All’ordine del giorno l’emergenza Covid con le delibere in ordine alla gestione della pandemia e i diritti Audiovisivi per Medio Oriente e Nord Africa per il triennio 2021-2024. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – Emergenzatra i temi all’ordine del giorno dell’dellaA che è stata, esclusivamente in videoconferenza, giovedì prossimo 13 gennaio alle ore 15. All’ordine del giorno l’emergenzacon le delibere in ordine alla gestione della pandemia e i diritti Audiovisivi per Medio Oriente e Nord Africa per il triennio 2021-2024. L'articolo L'Opinionista.

