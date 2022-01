Covid: Draghi, 'priorità governo che scuola sia aperta in presenza' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Il governo ha la priorità che la scuola stia aperta in presenza". Lo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Ilha lache lastiain". Lo ha detto Marioin conferenza stampa.

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi, lunedì #10gennaio alle ore 18, terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedime… - matteorenzi : Una chiacchierata con @Avvenire_Nei: teniamo le scuole aperte e usiamole anche per vaccinare i ragazzi. Basta ister… - fattoquotidiano : Covid, 11 possibili domande sul virus da fare al premier Draghi in conferenza stampa - egidio_gialdini : Roma, lun 10 gen '22 Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, M DRAGHI, sugli ultimi provvedimenti anti-Covi… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Covid, Draghi: 'I problemi di oggi dipendono dai non vaccinati' #Draghi -