**Covid: Draghi 'bastona' no vax e difende riapertura scuole, 'Dad crea disuguaglianze'** (2) (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - La scelta del governo, ricorda poi il presidente del Consiglio, è in linea con quella degli altri grandi paesi europei. E sembra voler marcare la differenza con l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte quando, rispondendo a una domanda, rimarca: "Si dice 'Draghi non decide più'. Stiamo dimostrando che la scuola aperta è una priorità e questo non è il modo con cui il problema veniva affrontato in passato". Dalla sua, i numeri: "In media ci sono stati 65 giorni di scuola regolare persa rispetto a una media dei Paesi più ricchi del mondo dove la didattica non in presenza è stata di 27 giorni, quindi il triplo. In alcune città i giorni di scuola in presenza sono stati solo 42 in un anno. Non vogliamo fare più così, vogliamo fare che l'Italia resti aperta con tutte le cautele necessarie". "E' vero i decreti si sono succeduti con grande frequenza - riconosce - In ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - La scelta del governo, ricorda poi il presidente del Consiglio, è in linea con quella degli altri grandi paesi europei. E sembra voler marcare la differenza con l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte quando, rispondendo a una domanda, rimarca: "Si dice 'non decide più'. Stiamo dimostrando che la scuola aperta è una priorità e questo non è il modo con cui il problema veniva affrontato in passato". Dalla sua, i numeri: "In media ci sono stati 65 giorni di scuola regolare persa rispetto a una media dei Paesi più ricchi del mondo dove la didattica non in presenza è stata di 27 giorni, quindi il triplo. In alcune città i giorni di scuola in presenza sono stati solo 42 in un anno. Non vogliamo fare più così, vogliamo fare che l'Italia resti aperta con tutte le cautele necessarie". "E' vero i decreti si sono succeduti con grande frequenza - riconosce - In ...

