Covid, da oggi scatta la zona gialla per altre quattro regioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 15 le aree d’Italia che si trovano al momento in giallo: a quelle che avevano già lasciato la fascia bianca nelle scorse settimane, si aggiungono Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta. Le altre regioni sono bianche, nessuna è arancione. In vigore da oggi anche le nuove regole sul Super green pass, con l’ulteriore stretta per i non vaccinati Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 15 le aree d’Italia che si trovano al momento in giallo: a quelle che avevano già lasciato la fascia bianca nelle scorse settimane, si aggiungono Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta. Lesono bianche, nessuna è arancione. In vigore daanche le nuove regole sul Super green pass, con l’ulteriore stretta per i non vaccinati

Advertising

ricpuglisi : Niente male il @Corriere oggi: 23 (VENTITRÉ) notizie consecutive sul Covid. VERGOGNA. - Adnkronos : #Covid #Israele, forte aumento di casi gravi: 205 in un giorno. - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - giorgiashx : Oggi dovevo tornare a scuola Ho l'influenza e non posso andare sennò pensano sia covid. Bene. - CicalaTonino : Si ritorna a scuola. Non per tutti. Dopo le feste, ci sono le proteste, con comitati studenteschi o di genitori ch… -