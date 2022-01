Covid | bollettino Italia | 227 morti | oggi 10 gennaio E 101 762 contagi Oltre 2 milioni i positivi

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 2.004.597, secondo il… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 219.441 contagiati • 198 morti • 46.770 guariti +39 terapie intensive | +463 ricoveri 1… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 2.004.597, secondo il bolle… - pasqualelau : RT @AdrianaSpappa: #Speranza riporta numeri ISS sbagliati ??????? In TI le incidenze su 100.000 cittadini sono: -non-vaccinati: 18,0 -vaccina… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

CORONAVIRUS ITALIA 10 GENNAIO/ Dati Min. Salute: +101.762 casi, 227 morti In merito all' ... È l'evoluzione dela sorprendere: " Nell'arco di 12 mesi si sono presentate tre nuove ...Hanno così superato quota 2 milioni gli attualmente positivi alin Italia: per la precisione sono 2.004.597, secondo ildel ministero della Salute (60.618 in più rispetto a ieri). ...Il bollettino diffuso oggi dalla Regione regtra 2.204 nuovi casi di persone positive al Covid-19 in Liguria. Un numero molto alto per la giornata del lunedì, ma Ala preca che, considerata l’ordinanza ...Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 2.004.597, secondo il bollettino del ministero della Salute. I nuovi contagiati sono 101.762 mentre le vittime sono 227 ...