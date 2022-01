Covid | Bassetti | un errore ridurre capienza a 5mila posti negli stadi

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 10 gennaio 2022) "Un", un "atteggiamento cervellotico che segue più la pancia che non la testa". Così il professor Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, definisce la scelta di autospettatori ladeglidi calcio per le prossime giornate di Serie A, fino al 5 di febbraio, per contrastare l'emergenza."E' un, perchè è un colpo difficile da digerire per chi si è vaccinato", ha spiegato, intervenuto a 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1: "Chi è vaccinato con doppia o tripla dose, che ha fatto magari un abbonamento per seguire la squadra del cuore, si vede portare la...