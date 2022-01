Covid, Agenas: tasso occupazione reparti sale al 24% in Italia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti ospedalieri sale al 24% a livello nazionale, e risulta in crescita in 13 Regioni. Secondo i dati Agenas, la Regione con il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildidi posti letto da parte di pazientineiospedalierial 24% a livello nazionale, e risulta in crescita in 13 Regioni. Secondo i dati, la Regione con il ...

Advertising

Trentin0 : E' allarme terapie intensive in Trentino: secondo gli ultimi dati Agenas il 29% è occupato da pazienti Covid (contr… - Radio1Rai : ??#Covid A livello nazionale sale il tasso di occupazione di posti letto nei reparti al 24% e - in 24 ore - aumenta… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agenas: tasso occupazione reparti sale al 24% in Italia #covid - JunipersV : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agenas: tasso occupazione reparti sale al 24% in Italia #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Agenas: tasso occupazione reparti sale al 24% in Italia #covid -