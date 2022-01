Covid-19, il Regno Unito verso la riduzione della quarantena per i positivi vaccinati (Di lunedì 10 gennaio 2022) Londra – Nel Regno Unito si va verso una riduzione del periodo di quarantena per i vaccinati che risultano positivi al test per il Covid-19. Lo ha confermato il primo ministro britannico, Boris Johnson, mentre cresce la pressione dei deputati conservatori per ridurre l’isolamento dai sette giorni attuali a cinque. Al momento in Inghilterra i positivi possono mettere fine all’isolamento se risultano negativi al tampone il sesto e il settimo giorno di quarantena, con il test eseguito a 24 ore di distanza l’uno dall’altro. Johnson, riportano i media locali, ha quindi sottolineato i “grandi progressi” compiuti nel contrasto a Omicron, pur riconoscendo che la variante resta “incredibilmente contagiosa” e che il numero delle ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 gennaio 2022) Londra – Nelsi vaunadel periodo diper iche risultanoal test per il-19. Lo ha confermato il primo ministro britannico, Boris Johnson, mentre cresce la pressione dei deputati conservatori per ridurre l’isolamento dai sette giorni attuali a cinque. Al momento in Inghilterra ipossono mettere fine all’isolamento se risultano negativi al tampone il sesto e il settimo giorno di, con il test eseguito a 24 ore di distanza l’uno dall’altro. Johnson, riportano i media locali, ha quindi sottolineato i “grandi progressi” compiuti nel contrasto a Omicron, pur riconoscendo che la variante resta “incredibilmente contagiosa” e che il numero delle ...

Advertising

repubblica : Covid, nel Regno Unito si inverte la curva: casi in calo da cinque giorni [dal nostro corrispondente Antonello Guer… - repubblica : Covid, nel Regno Unito si inverte la curva: casi in calo da cinque giorni - eziomauro : Covid, nel Regno Unito si inverte la curva: casi in calo da cinque giorni - ilfaroonline : Covid-19, il Regno Unito verso la riduzione della quarantena per i positivi vaccinati - davidefigoli : RT @LorenaLuVi: Invece in Italia “SIAMO I PRIMI” Cit. Spagna e Regno Unito si preparano a passare da pandemia a endemia: bisogna convivere… -