Covid, 101.762 nuovi casi con 612.821 tamponi e altri 227 decessi - Superata quota 2 milioni di attualmente positivi (Di lunedì 10 gennaio 2022) In Italia ci sono 101.762 nuovi casi di coronavirus a fronte di 612.821 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 155.659 con 993.201 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ...

