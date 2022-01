Covid | 1 606 persone in terapia intensiva | +11 | 114 nuovi ingressi Salgono anche ricoveri

Advertising

Fprime86 : RT @SkyTG24: #Covid19, 1.606 persone in terapia intensiva: +11, 114 nuovi ingressi. Salgono anche ricoveri - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Covid19, 1.606 persone in terapia intensiva: +11, 114 nuovi ingressi. Salgono anche ricoveri - SkyTG24 : #Covid19, 1.606 persone in terapia intensiva: +11, 114 nuovi ingressi. Salgono anche ricoveri - AvvAntonioConte : RT @Radio1Rai: ??#Covid Superati i 2mln di positivi. Oggi 101.762 nuovi contagi (ieri 155.659); 227 decessi (ieri 157). Effettuati 612.821 t… - twMec : RT @kittesencul: 1.606 in terapia intensiva 16.340 ricoverati con sintomi 2.004.597 attualmente positivi +227 decessi nelle ultime 24h -3… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 606

I ricoverati con sintomi sono 693, 16.340 in totale i pazienti nei reparti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 14 ingressi in terapia intensiva per un totale di 1.occupate in Italia. Al ...Hanno così superato quota 2 milioni gli attualmente positivi alin Italia: per la precisione ... Sono 1.i pazienti in terapia intensiva , 11 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi ...(Adnkronos) - Sono 101.762 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 10 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per ...Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 2.004.597, secondo il bollettino del ministero della Salute. I nuovi contagiati sono 101.762 mentre le vittime sono 227 ...