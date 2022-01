Costa Concordia: si sacrificò per salvare due bimbi, ma l’Italia non ha tempo per dargli una medaglia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Salvò due bambini di tre anni e mezzo e i loro genitori, cedendo il suo posto sulla scialuppa di salvataggio. A dieci anni da quel gesto eroico, però, per Giuseppe Girolamo, musicista della Costa Concordia che poi morì a 30 anni nel naufragio, non c’è asilo tra negli annali della Repubblica. Da tempo la città di Alberobello chiede, fornendo prove e testimonianze, che gli sia riconosciuta la medaglia d’oro al valor civile. Una richiesta che, però, continua a cadere nel vuoto, come ha denunciato il sindaco Michele Maria Longo, non nascondendo tutta l’amarezza per questa vicenda. La richiesta di medaglia per l’eroe della Costa Concordia Longo, in vista del decimo anniversario della tragedia che cadrà il 13 gennaio, ha ricordato come più volte la sua amministrazione abbia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Salvò due bambini di tre anni e mezzo e i loro genitori, cedendo il suo posto sulla scialuppa di salvataggio. A dieci anni da quel gesto eroico, però, per Giuseppe Girolamo, musicista dellache poi morì a 30 anni nel naufragio, non c’è asilo tra negli annali della Repubblica. Dala città di Alberobello chiede, fornendo prove e testimonianze, che gli sia riconosciuta lad’oro al valor civile. Una richiesta che, però, continua a cadere nel vuoto, come ha denunciato il sindaco Michele Maria Longo, non nascondendo tutta l’amarezza per questa vicenda. La richiesta diper l’eroe dellaLongo, in vista del decimo anniversario della tragedia che cadrà il 13 gennaio, ha ricordato come più volte la sua amministrazione abbia ...

