Coronavirus oggi. Ricorso Avvocatura Stato contro la Dad in Campania (Di lunedì 10 gennaio 2022) Riaprono le scuole in tutta Italia, con il timore di dover presto applicare la didattica a distanza a causa del dilagare dei contagi. Secondo il ministro dell'Istruzione, Bianchi, è possibile che oggi manchi personale ma - assicura - "Gli istituti sono un posto sicuro"

