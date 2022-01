Coronavirus, lunedì 10 gennaio: sono 9.440 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 17.603 tamponi molecolari e 43.315 antigenici per un totale di 60.918 tamponi, si registrano 9.440 nuovi casi positivi, 19 i decessi, 1.518 i ricoverati (+72), 197 le terapie intensive (+3) e 2.151 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 4.174. Asl Roma 1: sono 1.402 i nuovi casi e 4 i decessi. Asl Roma 2: sono 2.105 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 3: sono 667 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 958 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 872 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel, su 17.603 tamponi molecolari e 43.315 antigenici per un totale di 60.918 tamponi, si registrano 9.440casi positivi, 19 i decessi, 1.518 i ricoverati (+72), 197 le terapie intensive (+3) e 2.151 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 4.174. Asl Roma 1:1.402 icasi e 4 i decessi. Asl Roma 2:2.105 icasi e 0 i decessi. Asl Roma 3:667 icasi e 0 i decessi. Asl Roma 4:958 icasi e 0 i decessi. Asl Roma 5:872 icasi e 1 decesso. Asl Roma 6:...

