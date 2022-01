Coronavirus Italia, il bollettino del 10 gennaio: 101.762 nuovi casi, 227 i decessi (Di lunedì 10 gennaio 2022) I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute lunedì 10 gennaio 2022 Leggi su mediagol (Di lunedì 10 gennaio 2022) I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in, diramati dal Ministero della Salute lunedì 102022

Advertising

antoguerrera : Visto che ormai l’Italia ???? (e la Francia) hanno più contagi di #Coronavirus di Regno Unito ????, anche in rapporto a… - RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - sole24ore : ?? #Covid: sono 155.659 i test positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. In aumento il numero delle… - Mediagol : Coronavirus Italia, il bollettino del 10 gennaio: 101.762 nuovi casi, 227 i decessi - _fiorucci : RT @charliecarla: @BarillariDav I guariti sono a oggi, in Italia, 5.410.482. -