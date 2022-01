Coronavirus in Toscana: 18 morti, oggi 10 gennaio. E 5.790 nuovi contagi. Oltre 500mila da inizio pandemia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 18 i morti per Coronavirus, oggi 10 gennaio 2022 in Toscana. Si tratta di 11 uomini e 7 donne con età media di 80 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Livorno, 1 a Arezzo, 4 a Siena. I nuovi contagi sono soltanto 5.790 (3.300 confermati con tampone molecolare e 2.490 da test rapido antigenico), quindi in netto calo rispetto ai giorni scorsi, ma sono stati relativamente pochi i tamponi processati ieri, domenica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 18 iper102022 in. Si tratta di 11 uomini e 7 donne con età media di 80 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Livorno, 1 a Arezzo, 4 a Siena. Isono soltanto 5.790 (3.300 confermati con tampone molecolare e 2.490 da test rapido antigenico), quindi in netto calo rispetto ai giorni scorsi, ma sono stati relativamente pochi i tamponi processati ieri, domenica L'articolo proviene da Firenze Post.

