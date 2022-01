Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 gennaio: 101.762 nuovi casi, i morti sono 227 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 101.762 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 155.659. Diminuiscono i tamponi effettuati: 612.821, contro i 993.201 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 16,6% (ieri era 15,7%). sono 227 i morti (compreso qualche riconteggio), 11 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 10 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 17.581, poi l'Emilia-Romagna con 14.194. Sul fronte dei ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nelle ultime 24 orestati 101.762 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 155.659. Diminuiscono i tamponi effettuati: 612.821, contro i 993.201 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 16,6% (ieri era 15,7%).227 i(compreso qualche riconteggio), 11 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 10(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 17.581, poi l'Emilia-Romagna con 14.194. Sul fronte dei ...

