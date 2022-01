Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di lunedì 10 gennaio 2022) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 gennaio 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Advertising

Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - antoguerrera : Visto che ormai l’Italia ???? (e la Francia) hanno più contagi di #Coronavirus di Regno Unito ????, anche in rapporto a… - RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, il #Piemonte da oggi ha tutti i parametri da zona arancione. Oggi 703 nuovi casi in provinci… - sole24ore : #Coronavirus , in Italia altri 101.762 casi e 227 vittime. Crescono i ricoveri in intensiva: 1.606 (+11)… -