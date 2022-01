Coronavirus in Italia: 101.762 nuovi casi, 227 decessi. Superati i 2 milioni di attualmente positivi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Indice di positività al 16,6 per cento. I numeri di oggi farebbero andare in arancione Piemonte e Calabria per effetto della maggiore pressione sugli ospedali Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 10 gennaio 2022) Indice dità al 16,6 per cento. I numeri di oggi farebbero andare in arancione Piemonte e Calabria per effetto della maggiore pressione sugli ospedali

Advertising

antoguerrera : Visto che ormai l’Italia ???? (e la Francia) hanno più contagi di #Coronavirus di Regno Unito ????, anche in rapporto a… - RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - sole24ore : ?? #Covid: sono 155.659 i test positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. In aumento il numero delle… - MedarioAndro : @costa_costa1967 @AngeloMietitore Siamo il paese col più alto rapporto contagi/morti e siamo i più vaccinati e con… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 10 gennaio: i dati aggiornati sul COVID-19 - -