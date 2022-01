Coppa Italia: Atalanta torna al lavoro in vista della sfida contro il Venezia (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia per preparare il match casalingo di Coppa Italia contro il Venezia. L’incontro, valido per gli ottavi di finale, è in programma per la giornata di mercoledì (12 gennaio) alle ore 17:30. Saranno ancora out Zapata e Gosens, alle prese con i rispettivi problemi muscolari. Gasperini ritroverà Freuler, che aveva saltato per squalifica la partita contro l’Udinese. Scalvini giocherà in difesa mentre Miranchuk e piccoli insidiano per una maglia da titolare Malinovskyi e Muriel. Domani i nerazzurri proseguiranno con una seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse mentre mercoledì mattina effettueranno una rifinitura in vista della sfida coi ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ta ad allenarsi a Zingonia per preparare il match casalingo diil. L’in, valido per gli ottavi di finale, è in programma per la giornata di mercoledì (12 gennaio) alle ore 17:30. Saranno ancora out Zapata e Gosens, alle prese con i rispettivi problemi muscolari. Gasperini ritroverà Freuler, che aveva saltato per squalifica la partital’Udinese. Scalvini giocherà in difesa mentre Miranchuk e piccoli insidiano per una maglia da titolare Malinovskyi e Muriel. Domani i nerazzurri proseguiranno con una seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse mentre mercoledì mattina effettueranno una rifinitura incoi ...

Advertising

IFTVofficial : Happy 122nd birthday to @OfficialSSLazio ???? ?????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ???? Scudetti ?? UEFA Supe… - GoalItalia : ?? Gli anni d'oro al Milan ???? ?? Il trionfo Mondiale ?????? ?? La Coppa Italia vinta al timone del Napoli ?? Gennaro Gat… - sscnapoli : ?? Variazione di calendario! ?? Coppa Italia Frecciarossa, #NapoliFiorentina giovedì 13 gennaio ore 18:00. ?? 3^ gi… - solonapoliebas1 : @Vitto2012 Basta che non le fa in campionato. Poi della Coppa Italia non me ne può fregar de meno - sportface2016 : #CoppaItalia | L'#Atalanta torna al lavoro in vista della sfida contro il #Venezia -