Coppa d’Africa | esordio pazzesco per il Senegal | sapete cosa ha fatto Koulibaly?

Non bisogna guardare solo ai propri risultati in casa Napoli. Infatti, oltre alla vittoria per 1-0 contro la Sampdoria degli azzurri, altri risultati rilevanti sono quelli ottenuti dai giocatori attualmente impegnati in Coppa d'Africa. Ieri ha giocato il Camerun di Anguissa nella partita che ha aperto la competizione contro il Burkina Faso, riuscendo a portarsi a casa la partita col risultato di 2-1. Oggi, invece, è stato il turno del Senegal di Kalidou Koulibaly, impegnato nella partita contro lo Zimbabwe. Il difensore del Napoli, però, non è sceso in campo poiché ancora positivo al Covid. Kalidou Koulibaly Il Senegal, una delle squadre favorite per la vittoria della competizione, ha fatto però più fatica del previsto a battere una squadra sulla carta più ...

