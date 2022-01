Coppa d’Africa 2022: vittorie per Senegal, Marocco e Gabon (Di lunedì 10 gennaio 2022) Coppa d’Africa, nelle gare odierne il Senegal regola per 1-0 lo Zimbabwe nel gruppo B, così come la Guinea, nello stesso raggruppamento, ha la meglio sul Malawi. Nel gruppo C, invece, il Marocco supera con il minimo scarto il Ghana, mentre il Gabon in serata, ha superato per 1-0 le Comore. Così risultati e marcatori delle varie sfide disputate oggi. I risultati odierni della Coppa d’Africa Senegal-Zimbabwe 1-0 Marcatore: 90’+7? Mane rig. (S) Guinea-Malawi 1-0 Marcatore: 35? Sylla (G) Marocco-Ghana 1-0 Marcatore: 83? Boufal (M) Comore-Gabon 0-1 Marcatore: 16? Boupendza (G) Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici su: Pagina Facebook Il calcio di Metropolitan Pagina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022), nelle gare odierne ilregola per 1-0 lo Zimbabwe nel gruppo B, così come la Guinea, nello stesso raggruppamento, ha la meglio sul Malawi. Nel gruppo C, invece, ilsupera con il minimo scarto il Ghana, mentre ilin serata, ha superato per 1-0 le Comore. Così risultati e marcatori delle varie sfide disputate oggi. I risultati odierni della-Zimbabwe 1-0 Marcatore: 90’+7? Mane rig. (S) Guinea-Malawi 1-0 Marcatore: 35? Sylla (G)-Ghana 1-0 Marcatore: 83? Boufal (M) Comore-0-1 Marcatore: 16? Boupendza (G) Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici su: Pagina Facebook Il calcio di Metropolitan Pagina ...

