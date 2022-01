Controlli festività su treni e stazioni | undici arresti e 37 denunce

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – 40.795 persone controllate, 11 arrestati e 37 denunciati. 81 le sanzioni amministrative elevate: questi i risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria nelleappena trascorse, grazie all’intensificazione dei servizi di controllo nellee a bordo treno, anche in funzione alle regole per il rispetto delle norme anti Covid. Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità. Nel complesso sono stati 1.253 i servizi di pattuglia nellee 70 quelli a bordo di 175, 114 i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri, 1 minore non accompagnato è stato rintracciato e collocato in comunità. La sera di Natale ...