Conto corrente svuotato, terrore-"smishing": sms e telefonata, la truffa più temibile di sempre (Di lunedì 10 gennaio 2022) Anno nuovo ma vecchi pericoli. Si parla di truffe e del nostro Conto corrente, eternamente nel mirino di ladri, truffatori, briganti e hacker. Il punto è che negli ultimi giorni gli stessi istituti bancari stanno segnalando un nuovo tentativo di truffa. Nel dettaglio si tratta di un attacco "smishing", un pericolosissimo metodo che mira a svuotare del tutto il Conto corrente di chi finisce nella rete dei pirati informatici. In questo caso la truffa viaggia per sms, che avvisa il bersaglio del raggiro del fatto che è appena stato effettuato un acquisto con bancomat o carta di credito. Insomma, un "fake" del messaggino di controllo attivato da moltissime persone. Nuova frontiera della truffa, insomma, molto sofisticata e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Anno nuovo ma vecchi pericoli. Si parla di truffe e del nostro, eternamente nel mirino di ladri,tori, briganti e hacker. Il punto è che negli ultimi giorni gli stessi istituti bancari stanno segnalando un nuovo tentativo di. Nel dettaglio si tratta di un attacco "", un pericolosissimo metodo che mira a svuotare del tutto ildi chi finisce nella rete dei pirati informatici. In questo caso laviaggia per sms, che avvisa il bersaglio del raggiro del fatto che è appena stato effettuato un acquisto con bancomat o carta di credito. Insomma, un "fake" del messaggino di controllo attivato da moltissime persone. Nuova frontiera della, insomma, molto sofisticata e ...

Advertising

Pixty3 : RT @biif: La multa per i #novax over 50 che non si vaccineranno sarà di 100 euro? Avrebbero potuto farla anche da 1 € perché tanto è solo i… - giorgioperi19 : RT @Misurelli77: l'Italia,la repubblica delle banane. Un pregiudicato candidato al Quirinale e Mimmo Lucano condannato a 13 anni di Galera.… - MakeDavero : RT @Misurelli77: l'Italia,la repubblica delle banane. Un pregiudicato candidato al Quirinale e Mimmo Lucano condannato a 13 anni di Galera.… - alegio957 : RT @Misurelli77: l'Italia,la repubblica delle banane. Un pregiudicato candidato al Quirinale e Mimmo Lucano condannato a 13 anni di Galera.… - isladecoco7 : RT @biif: La multa per i #novax over 50 che non si vaccineranno sarà di 100 euro? Avrebbero potuto farla anche da 1 € perché tanto è solo i… -