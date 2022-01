Congedo parentale: la proroga fino al 31 marzo (Di lunedì 10 gennaio 2022) fino al 31 marzo 2022 sarà possibile usufruire del Congedo parentale. Sarà dedicato a genitori lavoratori con figli positivi, in quarantena o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. La misura è dedicato solo a chi non può ricorrere allo smart working e la domanda per richiederlo è attiva Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022)al 312022 sarà possibile usufruire del. Sarà dedicato a genitori lavoratori con figli positivi, in quarantena o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. La misura è dedicato solo a chi non può ricorrere allo smart working e la domanda per richiederlo è attiva

Advertising

GiovaQuez : Arrivato in serata il messaggio Inps che recepisce quanto previsto dal decreto di proroga dello stato di emergenza… - cislfpverona : Proroga al 31 marzo 2022 del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2… - TecnicaScuola : Covid. Congedo parentale: a chi spetta e come fare domanda? -- - sisascuola : È stato prorogato fino al 31 marzo 2022 il congedo parentale Covid per genitori lavoratori con figli positivi, in q… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Congedo parentale Covid prorogato al 31 marzo: come fare domanda - QuiFinanza -