Congedo parentale Covid per quarantena scolastica, proroga al 31 marzo (Di lunedì 10 gennaio 2022) ... già attiva nel portale dell'Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali: * tramite il portale web dell'Istituto www.inps.it, nell'... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 gennaio 2022) ... già attiva nel portale dell'Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali: * tramite il portale web dell'Istituto www.inps.it, nell'...

Advertising

GiovaQuez : Arrivato in serata il messaggio Inps che recepisce quanto previsto dal decreto di proroga dello stato di emergenza… - SkyTG24 : Congedo parentale Covid prorogato fino dal 31 marzo, ecco come fare domanda all'Inps - Akinato72444362 : RT @LuigiGallo15: Un amico è positivo e vive con i figli piccoli ma la moglie è costretta ad andare a lavoro perché Draghi non ha rinnovato… - nessunoindietro : RT @LuigiGallo15: Un amico è positivo e vive con i figli piccoli ma la moglie è costretta ad andare a lavoro perché Draghi non ha rinnovato… - iasius_1 : RT @LuigiGallo15: Un amico è positivo e vive con i figli piccoli ma la moglie è costretta ad andare a lavoro perché Draghi non ha rinnovato… -