Congedo parentale Covid-19 prorogato al 31 marzo 2022 | la comunicazione dell’Inps

10 gennaio 2022 Congedo parentale Covid-19: proroga al 31 marzo 2022 INDICE Inizio Pagina Aiutaci a migliorare questa pagina Scopri come usare il portale Con il messaggio 8 gennaio 2022, n. 74, l'Istituto comunica che è stato prorogato al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del "Congedo parentale SARS CoV-2" per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa e, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza , per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata. Restano valide le altre ...

