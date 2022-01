Congedo parentale Covid-19 prorogato al 31 marzo 2022: la comunicazione dell’Inps (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – Con il messaggio 8 gennaio 2022, n. 74, l’Istituto nazionale di previdenza sociale comunica che è stato prorogato al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa e, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata. Restano valide le altre istruzioni fornite con la circolare Inps 17 dicembre 2021, n. 189. La domanda può essere presentata esclusivamente online ed è già attiva per i lavoratori dipendenti, secondo le istruzioni fornite con il messaggio 21 dicembre ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – Con il messaggio 8 gennaio, n. 74, l’Istituto nazionale di previdenza sociale comunica che è statoal 31il termine per la fruizione del “SARS CoV-2” per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa e, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata. Restano valide le altre istruzioni fornite con la circolare Inps 17 dicembre 2021, n. 189. La domanda può essere presentata esclusivamente online ed è già attiva per i lavoratori dipendenti, secondo le istruzioni fornite con il messaggio 21 dicembre ...

