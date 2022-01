Congedo genitori Covid fino al 31 marzo: istruzioni Inps (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arriva ufficialmente la proroga del Congedo genitori Covid introdotto dal Decreto fiscale, la misura che riconosce al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, il diritto di astenersi dal lavoro in forma giornaliera od oraria per un periodo coincidente in tutto o in parte alla durata: del periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio; della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente dopo contatto con persona affetta ovunque avvenuto. A comunicarlo è l’Inps con il Messaggio numero 74 dell’8 gennaio 2022. Nel messaggio in questione si recepisce la proroga prevista dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arriva ufficialmente la proroga delintrodotto dal Decreto fiscale, la misura che riconosce al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, il diritto di astenersi dal lavoro in forma giornaliera od oraria per un periodo coincidente in tutto o in parte alla durata: del periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio; della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente dopo contatto con persona affetta ovunque avvenuto. A comunicarlo è l’con il Messaggio numero 74 dell’8 gennaio 2022. Nel messaggio in questione si recepisce la proroga prevista dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che ...

