Conferenza Stampa Mario Draghi sul nuovo decreto Ecco quando parla il premier

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo le tensioni in cabina di regia e la mediazione del presidente del Consiglio in Cdm, che ha portato al via libera unanime con cui il governo ha approvato ilcontenente ulteriori restrizioni...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi, lunedì #10gennaio alle ore 18, terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedime… - fattoquotidiano : Covid, 11 possibili domande sul virus da fare al premier Draghi in conferenza stampa - TgLa7 : Il Presidente del Consiglio, #MarioDraghi, domani alle ore 18.00 terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedim… - PubblicoDebito : RT @confundustria: Avvisiamo i giornalisti accreditati alla conferenza stampa delle 18, che la distribuzione delle ginocchiere avverrà con… - lupazzottu : RT @CiaoNando: Il #FattoQuotidiano potrà partecipare alla conferenza stampa indetta domani da #Draghi per spiegare gli ultimi provvedimenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza Stampa

Alle 18 in- la prima del 2022 - il presidente del Consiglio parlerà agli italiani chiarendo alcuni punti che hanno creato confusione e anche proteste, come l'obbligo vaccinale e il ...Laè finita lì. Il cerchio magico Djokovic, il padre che lo paragona a Gesù, la moglie Jelena, il guruMarc Marquez tornerà come prima? E’ una delle domande più frequenti tra gli appassionati e ce lo si chiede a maggior ragione oggi che la HRC ha annunciato per venerdì 14, alle 11, una conferenza ...Riascolta Mercato del lavoro di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.