Conferenza stampa Mario Draghi oggi 10 gennaio in tv: canale, orario e diretta streaming (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alle 18:00 di lunedì 10 gennaio il premier Mario Draghi parlerà in Conferenza stampa per presentare e spiegare il nuovo pacchetto di misure per contrastare l’avanzata della variante Omicron. L’incontro con la stampa potrà essere seguito su diversi canali, senz’altro Rai Uno, Rai News 24, TgCom 24, Sky Tg24 e La7. Oltre che sulle piattaforme streaming: Rai Play, Mediaset Play, La7.it. Tra gli interventi previsti anche quelli dei ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi e il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Locatelli. L’incontro si svolgerà presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alle 18:00 di lunedì 10il premierparlerà inper presentare e spiegare il nuovo pacchetto di misure per contrastare l’avanzata della variante Omicron. L’incontro con lapotrà essere seguito su diversi canali, senz’altro Rai Uno, Rai News 24, TgCom 24, Sky Tg24 e La7. Oltre che sulle piattaforme: Rai Play, Mediaset Play, La7.it. Tra gli interventi previsti anche quelli dei ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi e il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Locatelli. L’incontro si svolgerà presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. SportFace.

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi, lunedì #10gennaio alle ore 18, terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedime… - claudioruss : #Spalletti in conferenza stampa: 'Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid perchè il mio virus è il Napol… - fattoquotidiano : Covid, 11 possibili domande sul virus da fare al premier Draghi in conferenza stampa - NapoletanoFier1 : RT @confundustria: Avvisiamo i giornalisti accreditati alla conferenza stampa delle 18, che la distribuzione delle ginocchiere avverrà con… - maxxxks : RT @L3onard___: Domani alla conferenza stampa serviranno molti giocatori di curling per asciugare tutta la saliva a terra proveniente dai g… -