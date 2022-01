Conferenza stampa Draghi oggi 10 gennaio 2022: orario e dove vederla (Di lunedì 10 gennaio 2022) ... canale Youtube di Palazzo Chigi, canali social del Governo; In tv canali all news come SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24. Leggi su theitaliantimes (Di lunedì 10 gennaio 2022) ... canale Youtube di Palazzo Chigi, canali social del Governo; In tv canali all news come SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24.

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi, lunedì #10gennaio alle ore 18, terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedime… - claudioruss : #Spalletti in conferenza stampa: 'Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid perchè il mio virus è il Napol… - fattoquotidiano : Covid, 11 possibili domande sul virus da fare al premier Draghi in conferenza stampa - _enz29 : RT @SimoneTogna: Martedì 11 alle 13:15, alla vigilia dell'incontro, Simone Inzaghi e Samir Handanovic interverranno nella conferenza stampa… - SimoneTogna : Mercoledì 12 alle 21:00 a San Siro l'Inter sfiderà la Juventus nella Supercoppa Italiana. Martedì 11 alle 13:15, al… -