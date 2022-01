Concorso Polizia di Stato, 140 commissari: online il diario della preselettiva e la banca dati (Di lunedì 10 gennaio 2022) *aggiornamento del 10/01/2022: online il calendario della preselezione del Concorso Polizia di Stato: la prova si svolgerà nei giorni 8 e 9 febbraio 2022, presso l’Ergife Palace Hotel, sito in Roma – Via Aurelia n. 619. Ulteriori informazioni relative al diario ed alle modalità di convocazione saranno pubblicate il 19 gennaio 2022. Leggi l’avviso Scarica la banca dati Arriva un nuovo Concorso per la Polizia di Stato. Nella Gazzetta Ufficiale numero 97 del 7 dicembre 2021, infatti, è Stato pubblicato un bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 140 commissari della carriera dei funzionari ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 10 gennaio 2022) *aggiornamento del 10/01/2022:il calendariopreselezione deldi: la prova si svolgerà nei giorni 8 e 9 febbraio 2022, presso l’Ergife Palace Hotel, sito in Roma – Via Aurelia n. 619. Ulteriori informazioni relative aled alle modalità di convocazione saranno pubblicate il 19 gennaio 2022. Leggi l’avviso Scarica laArriva un nuovoper ladi. Nella Gazzetta Ufficiale numero 97 del 7 dicembre 2021, infatti, èpubblicato un bando dipubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 140carriera dei funzionari ...

