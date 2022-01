Come sta Federico Chiesa? Lesione del legamento crociato: tempi di recupero, salta i playoff con l’Italia (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Juventus ha conquistato nella giornata di ieri una vittoria insperata in rimonta contro la Roma, ma ciò che preoccupa di più lo staff bianconero è sicuramente l’infortunio occorso a Federico Chiesa, uscito malconcio alla mezz’ora. Il classe 1997 si è subito toccato il ginocchio sinistro, abbandonando il campo alla svelta prima di venire sostituito da Dejan Kulusevski, e oggi è il giorno della verità, con l’attaccante della Nazionale che effettuerà gli esami strumentali di rito per conoscere i tempi di recupero. Proprio in questi minuti, accompagnato dal papà Enrico, Chiesa è arrivato in stampelle alla Continassa, e se una prima prognosi arrivata nella serata di ieri parlava di distorsione, ora si teme qualcosa di più grave, Come la rottura del legamento ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Juventus ha conquistato nella giornata di ieri una vittoria insperata in rimonta contro la Roma, ma ciò che preoccupa di più lo staff bianconero è sicuramente l’infortunio occorso a, uscito malconcio alla mezz’ora. Il classe 1997 si è subito toccato il ginocchio sinistro, abbandonando il campo alla svelta prima di venire sostituito da Dejan Kulusevski, e oggi è il giorno della verità, con l’attaccante della Nazionale che effettuerà gli esami strumentali di rito per conoscere idi. Proprio in questi minuti, accompagnato dal papà Enrico,è arrivato in stampelle alla Continassa, e se una prima prognosi arrivata nella serata di ieri parlava di distorsione, ora si teme qualcosa di più grave,la rottura del...

