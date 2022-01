Classifica film al botteghino 3 – 9 gennaio

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 3 al 9. SPIDER-MAN – NO WAY HOME Regia di Jon Watts Genere Azione Produzione USA, 2021 Data uscita: 15 dicembre 2021 ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO Regia di Gianluca Leuzzi Genere Commedia Produzione Italia, 2022 Data uscita: 012022 BELLI CIAO Regia di Gennaro Nunziante Genere Commedia Produzione Italia, 2022 Data uscita: 012022 MATRIX RESURRECTIONS Regia di Lana Wachowski Genere Fantascienza Produzione Stati Uniti, 2021 Data uscita: 012022 HOUSE OF GUCCI Regia di Ridley Scott Genere Drammatico Produzione Stati Uniti, 2021 Data uscita: 16 dicembre 2021 THE KING’S MAN – LE ORIGINI Regia di Matthew Vaughn Genere Azione Produzione Gran Bretagna, ...