Clamoroso Torino | Fiorentina umiliata | i granata passeggiano sui viola

Leggi su serieanews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Termina 4-0 tra: i padroni di casa calano il poker, Gemello non si fa sorprendere in porta Ilcala il poker alla. La squadra di Ivan Juric vince perciò alla grande contro ladi Vincenzo Italiano che sembra smarrita, irriconoscibile. Luca Gemello, portiere giovanissimo classe 2000 dei, non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.