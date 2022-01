Cittadinanzattiva | “Impreparati a gestire la pandemia rischiamo che la scuola in presenza sia solo sulla carta”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cittadinanzattiva Impreparati

Quotidiano Sanità

Scuola in presenza,nella gestione della pandemia Sulla riapertura delle scuole interviene anche, che punta i riflettori sull' impreparazione generale ...' Ancora una volta ci si è fatti coglieresulla gestione della pandemia nella scuola senza predisporre un vero e articolato ... coordinatrice nazionale scuola di. ' ...Da Cittadinanzattiva una denuncia aperta alla situazione di incertezza che la scuola vive senza interventi anti covid lungimiranti ...Tra nuove regole per la quarantena e casi Covid in aumento, la scuola rischia di essere in presenza solo sulla carta.