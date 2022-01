Cinema in lutto | il famoso attore è morto all’improvviso | malore fatale

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. L’artista si era esibito la sera prima con il suo spettacolo, poi è stato trovatoin una stanza d’albergo. Nessun segno di violenza o di uso di droghe, le prime ipotesi parlano di unimprovviso. L’e comico americano Bob Saget, conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella sitcom «Gli amici di papà» e l'amata serie «How I Met Your Mother», è stato trovato. Aveva 65 anni. L’ufficio dello sceriffo di Orange County, in Florida, ha detto che Saget è stato trovato in una stanza d’albergo al Ritz-Carlton di Orlando. Gli investigatori non hanno trovato segni di violenza o uso di droghe. Saget era in Florida con il su spettacolo «I Don’t Do Negative Comedy Tour»: si era esibito la sera prima della sua morte, riscuotendo un grande successo. ...

Il mondo dello spettacolo americano piange la scomparsa di Bob Saget, trovato morto in una stanza d'albergo in circostanze misteriose improvviso nel mondo del cinema e dell'intrattenimento americano. L'attore, regista e conduttore tv Bob Saget è stato infatti trovato senza vita in una stanza d'albergo a Orlando, in Florida. Noto nel mondo per le Serie TV «Gli amici di papà» e «How I Met Your Mother», è stato trovato privo di vita in una stanza di hotel dopo il suo spettacolo.