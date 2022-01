Cinema e covid, riparte il valzer dei rinvii per le uscite in sala (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Il trionfo di ‘Spider-Man: No Way Home’ al box office (20.775.204 euro incassati dal 15 dicembre a ieri, 4 gennaio) aveva dato l’illusione che la tanto agognata “ripartenza” delle sale Cinematografiche avesse finalmente ingranato la marcia giusta. Ora però, con l’incremento eccessivo dei contagi, le nuove misure adottate (obbligo di mascherine ffp2, divieto di food & beverage nelle sale) oltre, naturalmente, al comprensibile bad feeling che potrebbe bloccare gran parte del pubblico, sembra ricominciare balletto delle uscite rimandate che ha caratterizzato l’esercizio nei mesi peggiori del 2020 e del 2021. Tra i titoli più attesi del prossimo periodo, ad esempio, ‘Spencer’, il film su Lady Diana di Pablo Larraín (01 distribution) – inizialmente previsto in sala dal 20 gennaio – è stato rimandato a data da ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Il trionfo di ‘Spider-Man: No Way Home’ al box office (20.775.204 euro incassati dal 15 dicembre a ieri, 4 gennaio) aveva dato l’illusione che la tanto agognata “nza” delle saletografiche avesse finalmente ingranato la marcia giusta. Ora però, con l’incremento eccessivo dei contagi, le nuove misure adottate (obbligo di mascherine ffp2, divieto di food & beverage nelle sale) oltre, naturalmente, al comprensibile bad feeling che potrebbe bloccare gran parte del pubblico, sembra ricominciare balletto dellerimandate che ha caratterizzato l’esercizio nei mesi peggiori del 2020 e del 2021. Tra i titoli più attesi del prossimo periodo, ad esempio, ‘Spencer’, il film su Lady Diana di Pablo Larraín (01 distribution) – inizialmente previsto indal 20 gennaio – è stato rimandato a data da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Brigitte Bardot non si vaccina contro il Covid e spiega: 'Sono allergica a tutti i prodotti chimici. Per la febbre… - sulsitodisimone : Cinema e covid, riparte il valzer dei rinvii per le uscite in sala - CatelliRossella : Raffica di rinvii per Covid, da Bolle and Friends a Spencer - Cinema - ANSA - cheaterbag : RT wireditalia 'Attività sportive, eventi, cinema, alberghi e ristoranti sono solo alcune delle attività in cui si… - wireditalia : Attività sportive, eventi, cinema, alberghi e ristoranti sono solo alcune delle attività in cui si può accedere sol… -