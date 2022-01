Cinema, ai Golden Globe successo per “Il potere del cane” (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La 79ma edizione dei Golden Globe ha visto il successo di Jane Campion con il suo “Il potere del cane”, premiato come miglior film drammatico. La Hollywood Foreign Press Association ha annunciato i vincitori del 2022 sulle piattaforme social senza il consueto tappeto rosso a causa delle restrizoni per il Covid-19. Nicole Kidman e Will Smith hanno ottenuto il primo come miglior attrice e migliore attore nelle produzioni drammatiche per le rispettive interpretazioni in “Being the Ricardos” e in “King Richard”. Il remake del celebre “West Side Story” firmato da Steven Spielberg, si è invece imposto come miglior musical. La regista neozelandese è così la seconda donna a ottenere il riconoscimento per il miglior film drammatico. “Encanto” della Disney si è aggiudicato il premio per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La 79ma edizione deiha visto ildi Jane Campion con il suo “Ildel”, premiato come miglior film drammatico. La Hollywood Foreign Press Association ha annunciato i vincitori del 2022 sulle piattaforme social senza il consueto tappeto rosso a causa delle restrizoni per il Covid-19. Nicole Kidman e Will Smith hanno ottenuto il primo come miglior attrice e migliore attore nelle produzioni drammatiche per le rispettive interpretazioni in “Being the Ricardos” e in “King Richard”. Il remake del celebre “West Side Story” firmato da Steven Spielberg, si è invece imposto come miglior musical. La regista neozelandese è così la seconda donna a ottenere il riconoscimento per il miglior film drammatico. “Encanto” della Disney si è aggiudicato il premio per la ...

