Cile, l'emergenza climatica ed ecologica nella Nuova Costituzione (Di lunedì 10 gennaio 2022) A seguito del referendum del 2020, in cui i Cileni hanno votato in modo schiacciante per un cambiamento della Costituzione, al fine di superare l'impostazione stabilita nel 1980 durante la dittatura militare di Augusto Pinochet, essa dovrà essere sostituita entro il 2022. L'evento simbolo delle proteste che hanno interessato il Paese nei mesi precedenti al referendum è stato il rincaro dei prezzi di biglietti dei mezzi pubblici nella capitale, Santiago. Alla base un malcontento profondo, sfociato in numerosi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con morti e feriti. Il referendum del 25 ottobre 2020 ha stabilito che si dovrà redigere una Nuova Costituzione con una maggioranza di quasi il 79% dei voti. Si è poi stabilita anche la natura dell'organo a cui affidare il potere costituente, ...

